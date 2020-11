BARCELLONA (SPAGNA) – Nel corso di una conferenza stampa Juan Laporta ha confermato la propria intenzione a candidarsi alla presidenza del Barcellona nelle elezioni che si svolgeranno il 20 e 21 marzo 2021. Il dirigente catalano ha già guidato il club dal 2003 al 2010, prima di decidere di non ricandidarsi: “Abbiamo un piano-choc per recuperare la drammatica situazione economica del club. Voglio innanzi tutto riunire tutto il barcelonismo. Advertisements Messi n essuno può dubitare che ami il Barca: ci rispettiamo e ci amiamo, ma non ho parlato con lui. Quando saranno passate le elezioni spero di essere alla presidenza, poi parlerò con lui“.