TORINO – Lionel Messi è già in Argentina, a Rosario, per trascorrere le vacanze natalizie. L’attaccante del Barcellona ha preso ieri il suo aereo privato dall’aeroporto di Valladolid subito dopo aver partecipato con un gol al successo dei blaugrana per 3-0 in Liga. L’argentino trascorrerà le vacanze di Natale in Argentina e tornerà domenica 27 a Barcellona, stando a quanto riporta Mundo Deportivo. Quel giorno (alle 11) è

in programma il prossimo allenamento guidato da Ronald Koeman, che ha concesso ai suoi giocatori quattro giorni di riposo. La prossima partita sarà martedì 29 al Camp Nou contro l’Eibar nella 16ma partita del campionato spagnolo. Messi trascorrerà il capodanno in Catalogna.