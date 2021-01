BILBAO (Spagna) – Un colpo di testa di Pedri e una doppietta di Leo Messi regalano i tre punti al Barcellona sul campo dell’Athletic Bilbao, che era passato in vantaggio con Williams . Seconda vittoria di fila per i blaugrana che salgono al terzo posto, mentre i baschi restano in nona posizione con 21 punti.

Athletic Bilbao-Barcellona 2-3, tabellino e statistiche

Advertisements

Liga, la classifica

Williams illude l’Athletic, Pedri e Messi ribaltano il match