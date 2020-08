“Al momento, mi sento più fuori che dentro il Barcellona”. Questa la sintesi, secondo la radio catalana Rac1, del malessere di Leo Messi che vuole andar via dal club catalano. Il n. 10 argentino lo avrebbe detto a Koeman nel colloquio avuto oggi pomeriggio, dopo aver interrotto le vacanze per chiarire la situazione col nuovo tecnico. Messi avrebbe espresso tutto il suo malessere, e si sarebbe detto canche onsapevole della difficoltà di un trasferimento, ma avrebbe aggiunto di “non vedere con chiarezza” il suo futuro in blaugrana. Il club blaugrana ha comunque fatto sapere di non volere fare nessuna valutazione dell’incontro tra i due.

