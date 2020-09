BARCELLONA – Primo allenamento in gruppo per Leo Messi. La ‘Pulce’, dopo la lunga telenovela legata al possibile addio al Barcellona, oggi ha lavorato insieme ai compagni sui campi della Ciutat Esportiva, allenandosi in gruppo e tranquillizzando definitivamente i tifosi di fede blaugrana. Una sessione collettiva intensa e caratterizzata dal gran caldo, come riportano i media spagnoli, soprattutto con diversi contributi video. Anche lo stesso club catalano ha mostrato le immagini dell’allenamento di questa mattina. Insieme al fuoriclasse argentino ci sono Philippe Coutinho e i giocatori rientrati dagli impegni con le nazionali, Frenkie de Jong, Sergio Busquets e Ansu Fati. Messi ha potuto reincontrare sul campo anche l’amico Luis Suarez, dato in uscita in direzione Juventus.

Sabato prima uscita con il Tarragona?

Messi ha rivisto anche il nuovo tecnico Ronald Koeman dopo l’incontro in cui gli aveva detto di sentirsi più fuori che dentro il club. Nei piani dell’allenatore, l’argentino potrebbe giocare almeno qualche minuto nella prima uscita stagionale della pre-season, sabato prossimo allo stadio Johan Cruyff contro il Gimnastic de Tarragona. Adesso è tutto pronto: Messi e il Barcellona sono pronti a voltare pagina insieme, di nuovo. Resta da vedere se la formazione azulgrana sarà capace ancora di stupire il mondo.

Mourinho: “Messi? Solo in club che non rispetta fair play”

Intanto una frecciatina ai club che inseguivano il campione sudamericano viene indirizzata da José Mourinho, tecnico del Tottenham: “Noi rispettiamo il fair play finanziario. Messi può andare solo in una squadra che non lo rispetta, quindi sicuramente non è il Tottenham”, le parole dello Special One in una intervista a Joe.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram