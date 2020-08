BARCELLONA – Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus e ora in forza al Barcellona, è risultato positivo al coronavirus dopo un test effettuato nella giornata di sabato. Lo ha comunicato il club blaugrana sul proprio sito, aggiungendo che “il giocatore gode di buona salute ed è isolato in casa”.

Anche Pjanic era stato in vacanza in Sardegna, come altri suoi colleghi che ora sono nella medesima situazione. Sui social il bosniaco, nei giorni scorsi, aveva postato alcune sue foto da Porto Cervo.



Fonte www.repubblica.it

