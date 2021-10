Una fascia ben stretta al braccio, una firma ben leggibile in calce: una cosa non è la conseguenza dell’altra, ma tutto si fonda nei sogni di Nicolò che stanno per diventare realtà. Nicolò Barella è pronto a prendersi definitivamente l’Inter sulle spalle, larghe più di quanto farebbero pensare quei 172 centimetri. E, in uguale misura, l’Inter è pronta a dargli il riconoscimento che merita dopo più di due anni di onorato servizio. Rinnovo lauto più attesa fascia da capitano: il destino di Nicolò è ormai scritto, anzi si procede a grandi passi verso questo orizzonte. L’orizzonte fa felici un po’ tutti, anche se servirà ancora tempo per dare sostanza alla forma. Di certo, l’avanzamento dei lavori è evidente perché i nerazzurri considerano prioritario blindare il loro gioiello forse più ammirato nel Continente, e perché Barella, interista di cuore sin da quando a memoria, è pronto a fare passi concreti verso il club.