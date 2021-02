TORINO – Andrea Barzagli, ospite di ‘Tutti pazzi per la Juve’ sul canale Twitch della Juventus, ha parlato dei suoi anni in bianconero e del suo futuro: “ Alcuni giocatori appeno smettono hanno voglia di rimettersi in gioco facendo l’allenatore o il dirigente. Io sto bene così. Sono un po’ vizioso e mi piace il vino. Ogni tanto gioco a padel, vado a correre e faccio tassista per portare Advertisements . L’ex difensore della Juventus ha poi espresso la sua opinione su Pirlo e Chiellini, facendo dei paragoni con alcuni vini: “Pirlo che vino è? Come giocatore un grande vino francese, di Bordeaux dove ci sono grandi vini. Pirlo è stato un grandissimo giocatore. Come allenatore, non saprei. Ha iniziato da poco e si farà. Sta facendo cose intelligenti. Spero bene per lui. Andrea è forse l’allenatore più invidiato dagli appassionati di calcio e dagli addetti ai lavori. Spero per lui di far ricredere tutti e di diventare un grande allenatore. Pirlo allenatore? Ci vedevamo ogni tanto a Torino e lo vedevo molto convinto di voler fare l’allenatore. Ognuno ha il suo percorso, vedremo il suo. Chiellini che vino è? Un bel Amarone, forte”.