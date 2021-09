Una Lazio padrona del campo e capace di giocate di grande qualità regola 2-0 la Lokomotiv Mosca e porta a casa i primi 3 punti in questa edizione dell’Europa League all’Olimpico. Biancocelesti in controllo pressoché totale della gara nel primo tempo. A Toma Basic bastano 13 minuti per trovare di testa il primo gol con la maglia della Lazio: sul cross dalla destra di Pedro il croato incrocia e batte Guillherme. I biancocelesti tengono bene il campo – trovandosi in difficoltà solamente grazie agli squilli di Smolov per gli avversari – e con Patric raddoppiano sul finire della prima frazione: il difensore della Lazio si avventa nell’area piccola su un pallone dimenticato da difesa e portiere avversari (38′). Unico neo del primo tempo l’infortunio di Immobile alla mezz’ora.