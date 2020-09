ROMA – Inizia ad alzarsi il velo sulla prossima stagione di serie A2 di basket. In attesa del calendario completo, che sarà rivelato domani, la Lega Nazionale Pallacanestro ha fornito una gustosa anticipazione, rivelando il programma della prima giornata dei due gironi. Il campionato avrà inizio nel weekend del 14-15 novembre e prevede una formula davvero particolare e piuttosto complessa. Le 27 società sono divise in due gironi: il verde con 14 squadre e il rosso con 13. Dopo la prima fase con sfide di andata e ritorno, le formazioni verranno suddivise in cinque ulteriori gironi in base ai piazzamenti ottenuti. Seguiranno poi playoff, con 16 partecipanti e due promozioni in palio, e playout che decreteranno altre due retrocessioni oltre a quella sancita già dalla seconda fase a gironi.



Questo il quadro completo della prima giornata, anche se date e orari sono suscettibili di variazioni dovute a eventuali accordi tra i club ed esigenze di programmazione televisiva.

Girone verde

Bergamo-Udine 14 novembre ore 18.00

Casale Monferrato-Verona 15 novembre ore 18.00

Mantova-Capo d’Orlando 15 novembre ore 18.00

Orzinuovi-Biella 15 novembre ore 18.00

Piacenza-Urania Milano 15 novembre ore 18.00

Tortona-Torino 15 novembre ore 18.00

Treviglio-Trapani 15 novembre ore 18.00

Girone rosso

Eurobasket Roma-Ferrara 14 novembre ore 18.00

Chieti-Pistoia 15 novembre ore 18.00

Forlì-Cento 15 novembre ore 18.00

Latina-Scafati 15 novembre ore 18.00

Napoli-Stella Azzurra Roma 15 novembre ore 18.00

Ravenna-Rieti 15 novembre ore 18.00

Riposa: San SeveroFonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram