ROMA – In Montenegro arriva la seconda sconfitta per la Germani Brescia nel Gruppo B di EuroCup. Il quintetto lombardo, dopo il ko maturato a Podgorica nella gara d’esordio e la vittoria casalinga ottenuta su Ulm al PalaLeonessa A2A, si è arresa sul parquet del Topolica Sport Hall al Mornar Bar, vincente per 95-76.

Sfida a senso unico

Il match si mette subito in salita per la Leonessa che va immediatamente sotto 11-0. Dopo appena 5′ il tabellone recita 22-6 per i montenegrini che di fatto hanno già messo in cassaforte il match. Il Mornar Bar non si ferma, continua a macinare punti e chiude il primo quarto sul +20 (30-10). Coach Esposito prova a dare una scossa ai suoi che nel secondo quarto provano a tornare sotto. Brescia arriva fino al -10 (37-27), poi una tripla di Gabriel fa ripartire l’emorragia in casa bresciana che va all’intervallo lungo sotto 52-35. Brescia ci riprova nella ripresa: torna sotto la doppia cifra di svantaggio, -9 (52-43), ma il Mornar Bar non ci sta e torna a premere sull’acceleratore chiudendo alla terza sirena sul 74-56. Il resto è pura accademia. I padroni di casa toccano anche il massimo vantaggio di +24, fino al 95-76 finale.

