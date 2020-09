ROMA – La Virtus Bologna bagna l’esordio stagionale in EuroCup con un’affermazione convincente in Lituania. Sul parquet del Lietkabelis, nella prima giornata della regular season del gruppo C, la Segafredo si impone 61-76 grazie soprattutto a un terzo periodo incontenibile, che scava il solco decisivo. Nonostante l’assenza di Milos Teodosic, costretto ai box dall’infortunio alla caviglia destra riportato nel debutto in campionato contro Cantù, Bologna viene trascinata dai 19 punti di Abass e sfrutta l’evidente superiorità a rimbalzo (31-20 il computo finale) per portare a casa il successo. Oltre alla guardia ex Milano raggiungono la doppia cifra anche Ricci (12), Alibegovic (11) e Weems (11).



Le V nere soffrono l’inizio aggressivo dei padroni di casa che sfoggiano subito la loro fisicità e scappano sull’11-3. La Segafredo, però, è brava a non farsi prendere dalla frenesia: con il passare dei minuti gli uomini di Djordjevic trovano i giusti meccanismi offensivi e maggiore intensità anche in fase di non possesso, riuscendo a ricucire sul -1 (14-13), prima del nuovo allungo lituano che fissa il punteggio sul 24-19 a fine prima frazione. L’inizio di secondo periodo della Virtus è travolgente e, grazie a un break di 2-9, Abass e compagni mettono la freccia (26-28) e, nonostante il contro sorpasso del Lietkabelis, vanno all’intervallo lungo avanti 35-36.



Al rientro sul parquet Bologna preme sull’acceleratore e dà la svolta al match con un terzo quarto che sfiora la perfezione. Le V nere concedono appena tre punti ai lituani e con un parziale di 3-17 arrivano all’ultimo periodo sul +15 (38-53). Il margine è rassicurante, a patto di mantenere alta la concentrazione, e la squadra di coach Djordjevic non accusa mai evidenti cali di tensione. Al contrario mette subito in chiaro le cose con un avvio di grande impatto che la proietta fino al massimo vantaggio (38-60), per poi gestire senza patemi il finale.



