ROMA – Eurosport e Lega basket rafforzano la propria partnership. Oltre ad aver prolungato l’accordo per i prossimi due anni, la prossima Supercoppa (al via giovedì con Milano-Cantù e con un nuovo format che coinvolge tutti i club) si chiamerà ‘Eurosport Supercoppa 2020’. Tutti i match di campionato (regular season e playoff), Coppa Italia e appunto Supercoppa saranno visibili sui canali del network sportivo, sempre più in prima linea nel mondo della pallacanestro.

Finale in chiaro su ‘Nove’

La nuova Supercoppa sarà divisa in quattro gruppi. Le squadre vincitrici dei gironi (tutti i match saranno live su Eurosport Player) si sfideranno il 19 e 20 settembre a Bologna nelle Final Four, con la finalissima trasmessa in diretta live anche sul Nove, il canale gratuito generalista del gruppo Discovery. “Siamo impazienti di dare il via alla nuova stagione con la Eurosport Supercoppa 2020, un’ulteriore dimostrazione di quanto sia ormai forte il connubio tra basket e Eurosport – le parole di Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia -. Siamo entusiasti del rinnovo della partnership con Lega Basket Serie A anche per le prossime due stagioni. Un accordo che consente al gruppo Discovery e a Eurosport di proseguire un percorso molto positivo e soddisfacente per l’intero movimento e che ha permesso a tutti i fan italiani di accedere alla più completa offerta di basket mai vista prima, con una modalità rivoluzionaria e innovativa”. Ad arricchire l’offerta di basket di Eurosport Player, inoltre, anche per la prossima stagione sarà possibile seguire tutti i match di Eurolega, con un incontro a giornata live anche su Eurosport 2.

Gandini: “Solida base di partenza”

Molto soddisfatto anche il presidente della Lega, Umberto Gandini: “In un momento in cui siamo impegnati a progettare una ripresa dell’attività che deve convivere con una situazione di emergenza, avere al fianco un partner come Eurosport è un ulteriore stimolo per la Lega e i suoi club oltre che una solida base di partenza. Con Eurosport cercheremo di consolidare l’importante lavoro delle ultime 3 stagioni avendo come obiettivo quello di raggiungere un sempre maggior numero di appassionati soprattutto delle nuove generazioni, fornendo un prodotto spettacolare e cercando di valorizzare i personaggi e le storie che la nostra Serie A è in grado di presentare”.

