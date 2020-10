Provate a immaginare una squadra di Nba in cui LeBron James non è il migliore e avrete la misura di cosa stiano diventando queste finali. I Los Angeles Lakers superano i Miami Heat 124-114 portandosi sul 2-0, a due gare dal titolo. E’ stato un potente monologo in cui gli avversari apparivano e sparivano come boe nel mare mosso. Non per volontà di The King, o almeno non per sola volontà sua, ma di Anthony Davis che, dopo i 34 punti di gara1, ne segna 32 in gara 2, per un totale di 66 punti, terzo Lakers di sempre con il maggior numero di punti nelle prime due partite di finale, dopo gli 83 di Shaquille O’Neal nel 2000 e i 71 di Kareem Abdul-Jabbar nell’80.

Per tre-quarti di partita Davis viaggia a una media straordinaria: 14 su 15 conclusioni, poi sporca la media nel finale, chiudendo con 15 su 20, 1-1 su da tre e 14 rimbalzi. Con lui, naturalmente, LeBron, che ne mette dentro 33, ma soprattutto nel finale, a gara chiusa. Terzo marcatore, Rajon Rondo con 16 punti e 10 assist. Se la partita è rimasta tale fino all’ultimo è stato grazie al cuore di Miami, pronta a risalire la corrente grazie alla sfrontatezza di Tyler Herro (17 punti) e Kendrick Nunn (13), la leadership di Jimmy Butler (25 punti e 13 assist) e il coraggio sotto i tabelloni di Kelly Olynyk (24). Ma per la seconda volta di fila, la sfida non è mai parsa incerta.

Questa finale è sempre più un gioco per alti: i Lakers sono partiti con Dwight Howard (2,08), Davis (2,08) e LeBron (2,06). Uno forte in difesa, uno al tiro e il terzo bravo a fare tutto. Miami era senza il suo big guy, Bam Adebayo, infortunato alla spalla, sostituito in avvio dal 2,13 Meyers Leonard. Su Davis si sono alternati Butler e Jae Crodwer. In più non c’era Goran Dragic, out per infortunio. Con queste premesse la partita è stata un lungo tentativo di Miami di sopravvivere, isolando l’area, ricorrendo di continuo alla zona, considerata una volta dai coach l’ultima risorsa e adesso usata in modo sistematico ai playoff. Quando venne permessa, dalla stagione 2001-02, la zona veniva usata solo nel 3 per cento delle azioni difensive, poi è diventata la norma per contenere avversari spropositati, dalla zona di Dallas contro i Big Three di Miami, alle squadre che volevano limitare James Harden.

Miami, fragile in mezzo, si è aggrappata alla zona per tutta la partita, bucata dai giochi dentro-fuorii dei giganti dei Lakers. I primi due quarti hanno visto un costante dominio di Los Angeles che ha chiuso il primo quarto a +6 (29-23) e il secondo a +8 (39-31), andando all’intervallo sul +14, 68-54. Quasi settanta punti in due quarti erano già un indicatore. Nella ripresa è ripartito lo show personale di Davis che ha messo subito altri sei punti, e l’undicesimo canestro su dodici tentativi. Il vantaggio è oscillato tra il +10 e il +18. Davis, dominatore assoluto in area, ha raggiunto i 30 punti, e 14 su 15 al tiro, con ancora poco più di quattro minuti da giocare nel terzo quarto. Poi ne ha messi dentro altri due con quattro errori sotto canestro. Miami ha giocato per non affondare, i Lakers per dare gloria personale ai singoli. Sotto gli occhi di Snoop Dogg, spettatore virtuale in collegamento video, Los Angeles ha superato quota 100 (103-93) a fine terzo quarto, mantenendo fino al termine i dieci punti di vantaggio.

La vera finale, finora, è stata tra Lakers e Denver. Se Miami non troverà soluzioni, oltre la zona, è possibile il 4-0 o 4-1. I Lakers hanno fretta di chiudere nel ricordo di Kobe Bryant. Los Angeles ha giocato con le Black Mamba disegnate da Kobe nel 2017: con le jersey nere il bilancio è 4 vittorie e 0 sconfitte. Sono magliette speciali che danno motivazioni extra, se mai ne avessero bisogno. “Vero – ha confermato LeBron nel dopo gara – abbiamo raccolto un’eredità importante. Kobe è nel cuore di tutti, con queste maglie non vogliamo mai perdere, ma il lavoro non è ancora finito”. Ma ci siamo quasi. Domenica sera gara3, probabilmente l’ultima chiamata per Miami.

