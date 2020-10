ROMA – Olimpia Milano travolgente nella seconda giornata della serie A di basket. Nell’esordio stagionale al Forum, l’AIX Armani travolge 104-64 la malcapitata De’ Longhi Treviso. I lombardi guidano con quattro punti a braccetto con la Virtus Bologna che batte di misura Brescia, Venezia che passa a Cremona, Trieste che sbanca Sassari e Varese che supera la Fortitudo Bologna. Primo successo per Brindisi che in casa dà una dura lezione alla Virtus Roma. Nel posticipo Cantù batte Pesaro e trova la prima vittoria stagionale.

Milano straripante al Forum

Milano non poteva esordire meglio in casa. Un +40 che suona come un avvertimento a tutte le pretendenti al titolo. A trascinare l’Olimpia, nella gara che i biancorossi dedicano a medici e personale sanitario che stanno combattendo il covid, è ancora Zach LeDay con 25 punti e 12 rimbalzi in 22′ di gioco. Implacabile dalla lunetta: 6/6 per l’americano che nella prima giornata ne aveva messi a segno 11/11. Il match di fatto è senza storia, già dopo 5′ Milano è avanti 17-6. Dopo neanche un quarto d’ora il match è già in cassaforte: +20 per gli uomini di coach di Messina. Il resto è pura accademia. Tra gli ospiti si salva solo Christian Mekowulu, autore di 17 punti.

Virtus Bologna di misura, secondo ko per la Fortitudo

Un libero nel finale dell’ex Awudu Abass permette alla Virtus Bologna di sbancare Brescia 81-80 al termine di un match tiratissimo ed equilibrato che la Leonessa avrebbe anche la possibilità di portare a casa se prima Vitali (la sua tripla finisce sul ferro), poi Sacchetti (stoppato da Ricci) non sbagliassero il canestro della vittoria. Tanti i rimpianti della Germani che va più volte al comando prima di arrendersi nei secondi finali. Gli emiliani prima impattano sull’80 pari, poi si portano avanti con un 1/2 dalla lunetta dell’azzurro. Non sorride, invece, la Fortitudo Bologna che in casa cede a Varese 88-83 rimediando la seconda sconfitta in altrettante partite giocate. Gli uomini di Sacchetti, dopo un avvio balbettante, si ritrovano sul +9 sul finire del terzo parziale. Poi Varese segna con costanza dai 3 punti e ribalta il match. Due triple di De Vico mandano al tappeto la Effe.

Colpaccio Trieste a Sassari

Gran colpo dell’Allianz Trieste al PalaSerradimigni di Sassari dove i sardi si arrendono 74-72 al termine di una partita combattutissima. Senza Myke Herry e Daniele Cavaliero, gli ospiti si affidano a Juan Fernandez e Milton Doyle, rispettivamente a referto con 20 e 14 punti. Era partita forte Sassari, avanti subito 13-2 con otto punti di fila di uno scatenato Kruslin. L’Allianz, però risale spinta dalla coppia Fernandez-Doyle. Si gioca punto a punto per tutta la ripresa ed è l’ex Brooklyn Nets a 11” dalla fine a mettere dentro il canestro decisivo.

Venezia passa a Cremona, Brindisi si riscatta in casa

A Cremona, al palazzetto dello Sport Mario Radi, Venezia mostra tutta la sua forza. L’Umana domina il match nonostante la Vanoli provi a restare sempre a distanza di sicurezza, ma nel finale due triple di Tonut mettono fine ad ogni speranza di rimonta dei padroni di casa. Finisce 83-66 per gli ospiti che restano a punteggio pieno. Al PalaElio Brindisi festeggia la prima gara interna della stagione con una vittoria battendo 92-67 la Virtus Roma di coach Piero Bucchi, ex di giornata. Non c’è storia con i salentini che volano anche sul +30 nell’ultimo quarto. Nel posticipo, la sfida tra le due deluse della prima giornata, quella tra Cantù e Pesaro va all’Acqua San Bernardo per 81-72 trascinata dalla coppia Smith-Woodard, 36 punti in due.

AIX ARMANI MILANO-DE’ LONGHI TREVISO 104-64 (24-12, 49-34, 77-46)

AIX ARMANI MILANO: Leday 25, Moretti 10, Moraschini 3, Roll 6, Rodriguez 6, Tarczewski 11, Biligha 4, Cinciarini 2, Delaney 12, Shields 15, Brooks 6, Datome 4. Allenatore: Messina.

DE’ LONGHI TREVISO: Russell 8, Logan 9, Cheese 10, Faggian ne, Vildera, Bartoli, Imbro’, Piccin ne, Chillo 6, Mekowulu 17, Carroll 5, Akele 9. Allenatore: Menetti.

ARBITRI: Baldini-Paglialunga-Belfiore.

NOTE: Tiri liberi: Milano 19/22, Treviso 15/16. Uscito per cinque falli: Biligha.

GERMANI BRESCIA-SEGAFREDO BOLOGNA 80-81 (24-23, 48-47, 60-59)

GERMANI BRESCIA: Cline 4, Vitali 10, Parrillo ne, Chery 24, Bortolani, Ristic 2, Crawford 9, Burns 13, Kalinoski 10, Moss 6, Sacchetti 2, Ancellotti. Allenatore: Esposito.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Tessitori 6, Abass 5, Pajola 3, Alibegovic 11, Markovic 7, Ricci, Adams, Hunter 14, Weems 10, Nikolic ne, Teodosic 19, Gamble 6. Allenatore: Djordjevic.

ARBITRI: Paternico’-Bartoli-Brindisi.

NOTE: Tiri liberi: Brescia 11/11, Bologna 16/27. Usciti per cinque falli: nessuno.

BANCO DI SARDEGNA-ALLIANZ TRIESTE 72-74 (22-11, 37-35, 56-52)

BANCO DI SARDEGNA: Spissu 5, Bilan 5, Treier, Pusica 16, Kruslin 16, Devecchi, Re ne, Burnell 15, Bendzius 7, Gandini 2, Gentile 6, Tillman ne. Allenatore: Pozzecco.

ALLIANZ TRIESTE: Coronica, Upson 3, Fernandez 20, Laquintana 11, Udanoh 6, Da Ros 4, Grazulis 4, Doyle 14, Alviti 12. Allenatore: Dalmasson

ARBITRI: Borgo-Attard-Capotorto.

NOTE: Tiri liberi: Sassari 15/24, Trieste 11/18.

LAVOROPIU’ BOLOGNA-OPENJOBMETIS VARESE 83-88 (22-29, 45-43, 67-62)

FORTITUDO LAVOROPIÙ BOLOGNA: Banks ne, Aradori 16, Mancinelli 3, Dellosto, Fletcher 17, Palumbo 6, Fantinelli 11, Happ 12, Withers 17, Tote’, Sabatini 1. Allenatore: Sacchetti.

OPENJOBMETIS VARESE: Morse 6, Scola 13, De Nicolao 5, Jakovics 6, Ruzzier 7, Andersson 5, Strautins 14, De Vico 12, Douglas 20. Allenatore: Bulleri.

ARBITRI: Sahin-Di Francesco-Vita.

NOTE: Tiri liberi: Bologna 13/25, Varese 15/20. Uscito per 5 falli: Withers.

HAPPY CASA BRINDISI-VIRTUS ROMA 92-67 (22-15, 47-29, 74-49)

HAPPY CASA BRINDISI: Krubally 8, Zanelli 8, Harrison 22, Visconti 2, Gaspardo 11, Thompson 12, Cattapan 2, Guido, Udom 6, Bell 6, Perkins 8, Willis 7. Allenatore: Vitucci.

VIRTUS ROMA: Hadzic, Biordi, Beane 8, Campogrande 6, Baldasso 11, Cervi 4, Telesca ne, Hunt 7, Robinson 13, Farley ne, Wilson 18. Allenatore: Bucchi.

ARBITRI: Begnis-Boninsegna-Pierantozzi.

NOTE: Tiri liberi: Brindisi 19/25, Roma 6/10. Uscito per cinque falli: nessuno.

VANOLI CREMONA-UMANA VENEZIA 66-83 (14-23, 37-45, 50-60)

VANOLI CREMONA: Williams TJ 19, Trunic ne, Williams J. 7, Poeta 5, Mian, Lee 6, Cournooh 4, Palmi 10, Hommes 15, Donda ne. Allenatore: Galbiati.

UMANA VENEZIA: Casarin, Stone 5, Bramos 6, Tonut 14, Daye 12, De Nicolao 4, Chappell 15, Mazzola 2, D’Ercole ne, Cerella, Fotu 11, Watt 14. Allenatore: De Raffaele.

ARBITRI: Lo Guzzo-Grigioni-Noce.

NOTE: Tiri liberi: Cremona 12/16, Venezia 12/15. Uscito per cinque falli: nessuno.

ACQUA S.BERNARDO CANTU’-CARPEGNA PESARO 81-72 (21-13, 36-32, 55-59)

ACQUA S.BERNARDO CANTU’: Thomas 8, Smith 18, Kennedy 11, Woodard 18, Procida, Leunen 6, La Torre 3, Lanzi ne, Johnson 8, Bayehe, Baparape’ ne, Pecchia 9. Allenatore: Pancotto.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Drell, Massenat 11, Filloy 11, Calbini ne, Cain 14, Robinson 18, Tambone 4, Basso ne, Serpilli ne, Filipovity 9, Zanotti 5, Delfino ne. Allenatore: Repesa.

ARBITRI: Vicino-Giovannetti-Nicolini.

NOTE: Tiri liberi: Cantu’ 16/19, Pesaro 10/14. Uscito per cinque falli: nessuno.Fonte www.repubblica.it

