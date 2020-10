TRENTO – E’ Reggio Emilia a cancellare lo zero in classifica andando a imporsi sul parquet della Blm Group Arena di Trento, dove la regular-season di Serie A tornava dopo quasi otto mesi: l’Unahotels si aggiudica infatti per 87-81 l’anticipo della seconda giornata contro la Dolomiti Energia Trentino, a cui non bastano i 22 punti di Maye. I padroni di casa, dopo la bella prestazione corale a Bursa, valsa ai bianconeri una vittoria preziosa in EuroCup, non riescono a centrare il primo successo nel massimo campionato di pallacanestro.

Reggio avanti fino all’intervallo lungo

Le squadre partono con un po’ di imprecisione, sia nella gestione del pallone che al tiro, però sono i biancorossi a portarsi avanti di 9 e poi anche in doppia cifra, con Trento ad accorciare un po’ le distanze per il 25-18 Reggio a fine primo quarto. L’Aquila recupera al -5 e coach Martino chiede time-out per fermare l’inerzia. La squadra emiliana fatica a riprendere il ritmo, subendo un parziale di 13-0, con conseguente sorpasso. Elegar sblocca il digiuno di punti che dura da 4 minuti e la Unohotels riesce a ritornare avanti, poi un ingenuo fallo di Williams a metà campo regala a tempo praticamente scaduto 3 liberi (2 a segno) a Bostic per il 40-44 dell’intervallo lungo.

Trento reagisce ma cede nel finale

Al rientro dagli spogliatoi la Dolomiti Energia torna in vantaggio con un parziale di 6-0, prima della tripla di Kyzlink. La gara scorre sui binari dell’equilibrio, con canestri a ripetizione da entrambe le parti a vanificare le difese proposte. Maye è una spina nel fianco costante, ma grazie ad una ingenuità di Sanders, i biancorossi restano avanti 63-61 al 30′. Invano le squadre provano a dare la zampata vincente, tanto che a due minuti dalla conclusione il risultato è in perfetta parità sul 77-77. A questo punto la Unahotels gioca in maniera perfetta con una stoppata e un tap in di Elegar, assieme a due triple di Johnson e Bostic che valgono il +4 a 26? dalla sirena. Di fronte all’intensità difensiva di Reggio Williams non trova il canestro e Taylor (19 punti per lui nonostante un lungo periodo trascorso in panchina per un problema a una caviglia) e Johnson mettono i liberi della tranquillità.

TRENTO – REGGIO EMILIA 81-87

(18-25; 40-44; 61-63)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Martin 2, Pascolo 2, Conti, Browne 17, Forray 2, Sanders 8, Mezzanotte, Morgan 11, Williams 13, Ladurner 4, Lechthaler ne, Maye 22. Allenatore: Brienza.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Bostic 15, Candi 8, Baldi Rossi 3, Taylor 19, Giannini ne, Elegar 17, Johnson 12, Bonacini ne, Diouf 2, Blums, Kyzlink 10, Besozzi ne. Allenatore: Martino.

ARBITRI: Rossi, Borgioni, Galasso.

NOTE – Tiri liberi: Dolomiti Energia 7/11, UnaHotels 21/27. Usciti per cinque falli: nessuno.Fonte www.repubblica.it

