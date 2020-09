ROMA – Davanti a 1207 spettatori, la Virtus Bologna vince in rimonta il derby di Supercoppa con la Fortitudo e si avvicina a grandi passi alla Final Four. Dopo un primo tempo deludente le ‘Vu nere’ hanno cambiato passo piazzando un decisivo parziale di 31-11 nel terzo quarto che ha consentito loro di prendere il largo e chiudere con un agevole 87-73. Ottima prova di Gamble, che ha chiuso in doppia doppia (15 punti e 10 rimbalzi) ma bene anche Teodosic che ha totalizzato 12 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. Alla Fortitudo, che era stata avanti anche di 13 punti in avvio di secondo quarto, non sono bastati i 16 punti di Banks, i 14 punti e 8 rimbalzi di Aradori e i 13 punti e 8 assist di Fantinelli. Nell’altra gara del girone prima vittoria di Cremona che ha piegato Reggio Emilia per 75-69, trascinata da Cournooh (21 punti) Alla UnaHotels, che si presentava con un bilancio fin qui di una vittoria e una sconfitta, non sono bastati i 15 punti di Bostic e gli 11 di Taylor.

Milano ipoteca la Final Four, primo hurrà per Varese

Ipoteca la Final Four anche Milano che, nel girone A, vince il quarto incontro di fila imponendosi per 81-67 nel derby lombardo con Brescia. Gran prova di Delaney, top-scorer dell’incontro con 25 punti. Nell’altra gara del girone Varese ha rotto il digiuno piegando, nell’altro derby lombardo, Cantù per 84-77 in un match che si è giocato davanti a qualche centinaio di tifosi. La differenza l’ha fatta nel finale De Vico (10 punti) tra liberi, rimbalzi e falli subiti e una fondamentale tripla. Il migliore della Openjobmetis alla fine è stato Scola (26 punti), vanamente imitato, sul fronte opposto da Smith.

Fonte www.repubblica.it

