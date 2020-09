ROMA – Cinque su cinque per l’Olimpia Milano nel Gruppo A della Supercoppa di basket maschile. Il quintetto di Ettore Messina passa 91-79 a Brescia, sospinto da Rodriguez, autore di 17 punti. Nella sfida tra i fanalini di coda, invece, Cantù supera Varese 81-72 con 20 punti di Thomas. Agli ospiti non sono bastati i 26 punti dell’argentino Scola.

La Fortitudo si prende la rivincita nel derby

Nel Gruppo B, nel derby bolognese, la Fortidudo riscatta il ko dell’andata battendo 86-84 la Virtus con 16 punti di Aradori. In casa virtussina ci sono i 22 punti di Teodosic. Nell’altra sfida del raggruppamento Reggio Emilia si impone 78-71 su Cremona, con 22 punti di Bostic e 20 di Taylor. Per i lombardi Williams ne realizza 19. In classifica Virtus Bologna a quota 6; Reggio Emilia a 4, insieme alla Fortitudo.

Sassari piega Brindisi, Roma ancora travolta

Nella terza giornata del Gruppo D, Sassari si impone 91-89 su Brindisi e si conferma al comando a punteggio pieno. Per il quintetto di Pozzecco, 22 punti di Pusica e 20 per Bilan. Gara senza storia a Olbia tra Pesaro e Roma: 104-60. Nella Vuelle, che sale a quota 4, in grande spolvero Drell (22 punti e 10 rimbalzi). Nelle fila dei capiutolini si salvano solo Ticic (15 punti) e Baldasso (14 punti e 10 rimbalzi).

Fonte www.repubblica.it

