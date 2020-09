OLBIA – Vittoria travolgente di Sassari nella prima giornata del girone D della Supercoppa di basket. A Olbia la squadra di Pozzecco batte la Virtus Roma 114-71. Gara senza storia, indirizzata fin dalle prime battute, con i sardi avanti di 30 all’intervallo (68-38): nella Dinamo hanno brillato soprattutto Bendzius (25 punti) e Bilan (20). Tra le fila di una Virtus imbottita di ragazzini si sono salvati solo Baldasso (17 punti), e Campogrande (14).

Pesaro piega Brindisi

Sorride, nello stesso girone, anche Pesaro che in precedenza, sempre a Olbia, aveva piegato Brindisi per 83-71. Primo tempo equilibrato concluso dai pugliesi avanti di un punto (37-38). Poi l’allungo decisivo dei marchigiani trascinati da Carlos Delfino e Simone Zanotti, autori di 35 punti in due. All’Happy Casa non sono serviti i 15 punti di Harrison 15, e i 14 di Thompson.

Fonte www.repubblica.it

