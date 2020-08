LISBONA – Ha trascorso una notte davvero speciale, Robert Lewandowski, coronando il sogno di una vita. Ma niente scenate di gelosia da parte della moglie Anna, fra l’altro superatleta polacca, laureata all’Accademia di educazione fisica di Varsavia, specialista in nutrizione e karate, dove ha vinto medaglie pure ai mondiali ed europei. Il centravanti del Bayern Monaco, sul proprio account Instagram, ha postato una foto che lo ritrae sorridente nel letto dell’albergo a Lisbona con a fianco la Champions League sotto le lenzuola.

Lewandowski e la coppa tra le lenzuola

“Mi sono svegliato così” scrive il giocatore. “Ti ho sognata”, il messaggio pubblicato ancora dal polacco, che è stato il mattatore assoluto del torneo dell’Uefa, aggiudicandosi la classifica dei cannonieri con 15 reti. Domenica sera, nella finale decisa dal gol di Coman, è rimasto però all’asciutto Lewandowski, che avrebbe potuto coronare la stagione con la conquista della Scarpa d’Oro, ma Ciro Immobile, centravanti della Lazio, gliel’ha soffiata.

Salihamidzic: “Robert merita il Pallone d’Oro”

Ad esaltare l’attaccante polacco è Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco. “Per me Lewandowski merita il Pallone d’Oro, non ci sono molti calciatori come lui al mondo – afferma ai microfoni di Radio Punto Nuovo -. E’ un professionista esemplare, merita tutto il successo che sta ricevendo. E’ vero che la squadra lo ha aiutato molto nel segnare tutti questi gol, ma il suo contributo è stato fondamentale per vincere la Champions. La squadra ha meritato davvero tanto la Champions League, siamo tutti estremamente contenti”.



