DOHA (QATAR) – Per la quarta volta nella sua storia (contando anche le due Coppe Intercontinentali del 1976 e del 2001) il Bayern Monaco è campione del mondo. I bavaresi battono i messicani del Tigres 1-0 e alzano al cielo di Doha il Mondiale per club. Nonostante le assenze di Muller per Covid e Jerome Boateng, tornato in Germania dopo la notizia della morte dell’ex fidanzata,

la squadra di Flick riesce a trovare l’allungo vincente nella ripresa dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0:a colpire al 59′ e a regalare ai campioni di Germania il sesto trofeo stagionale. È en-plein, sei su sei e Flick che eguaglia il Barcellona di Guardiola.