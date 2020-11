MONACO DI BAVIERA – Arriva un’altra puntata della telenovela che vede protagonisti David Alaba e il Bayern Monaco. Il difensore austriaco ha rifiutato l’ultima offerta di contratto e l’aria tra le due parti sembra essersi fatta pesante a causa delle trattative e di alcune smentite mai arrivate. Karl Heinze Rummenigge, ad del cub tedesco, ha fatto luce sulla situazione sostenendo che ora le decisioni spettano tutte ad Alaba:

“Non so se Alaba andrà via – ha fatto oggi il punto l’ad dei bavaresi alla Sport Bild – Abbiamo avuto un incontro due settimane fa col padre George e il suo consulente Pini Zahavi. La chiacchierata era andata bene, l’atmosfera era positiva ma ci stiamo girando attorno da mesi e noi dobbiamo iniziare a programmare la prossima stagione. Dobbiamo sapere se resterà o meno“. Infine, l’ex attaccante tedesco ha concluso: “Penso che ai giocatori converrebbe rimanere in un club dove si sentono a loro agio e, nel caso di David, hanno vinto tanto. Qui vogliamo tutti che resti, e’ un ragazzo meraviglioso e un grande calciatore. Adesso tocca a lui decidere“.

Fonte tuttosport.com

