BB Competition è pronta a lasciarsi coinvolgere dall’agonismo del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. La carovana tricolore – nel fine settimana – farà tappa in Sicilia per la 107^ Targa Florio, la corsa più antica al mondo ed a rappresentare i colori del sodalizio spezzino sarà Liberato Sulpizio. Il pilota romano, reduce da un Rally Regione Piemonte carico di buone sensazioni, tornerà al volante della Hyundai I20 R5 messa a disposizione dal team Friulmotor e condivisa con il copilota Alessio Angeli.

Una disamina positiva, quella espressa a conclusione del secondo appuntamento tricolore, tra le strade proposte dalla Langhe piemontesi, con Liberato Sulpizio soddisfatto dei riscontri fatti registrare sulle impegnative prove speciali cuneesi prima di incappare in una errata scelta di gomme messa in atto nella fase conclusiva di gara, particolare risultato ininfluente ai fini della classifica assoluta.

La gara prenderà il via da Palermo, con la cerimonia di partenza programmata in Piazza Parlamento dalle ore 16.00 di venerdì. Nella mattinata i riflettori punteranno sul tratto di shakedown – il test con vetture da gara in programma a partire dalle ore 8.00 – in preparazione della prima ed unica prova della giornata inaugurale la SS1 “Nino Vaccarella”, valida come Power Stage del CIAR Sparco. Sia la prima prova del venerdì che la seconda prova del sabato, come sempre, verranno proposte in diretta su RAI Sport. Sabato arriverà la parte più consistente della gara, con le altre otto prove speciali, tre diversi tratti cronometrati da ripetere in tre sessioni. Il rally graviterà attorno a Termini Imerese, come nelle ultime edizioni, che accoglierà sia il Parco Assistenza che l’arrivo finale dal Belvedere Principe di Belmonte dalle ore 19:00 del sabato sera.