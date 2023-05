È stato un approccio redditizio in termini di risultati, quello tra Maicol Cecchi e la Peugeot 208 Rally4. Il pilota di BB Competition, impegnato nel fine settimana sulle strade del Rally Montecatini e Valdinievole, ha conquistato la dodicesima posizione assoluta e la terza nel confronto tra vetture a trazione anteriore. Un debutto, quello tra il driver e l’esemplare messo a disposizione dal team V-Sport, equipaggiato con pneumatici Michelin e condiviso con il copilota David Castiglioni, soddisfacente dal punto di vista prestazionale.

“Per me, si trattava della prima volta su un’auto da gara vera come la Peugeot 208 Rally4 – il commento di Maicol Cecchi – l’abbiamo conosciuta sui pochi chilometri di shakedown. Il primo giro di prove speciali ci ha, inaspettatamente, messo davanti a riscontri che sono andati al di là delle nostre aspettative, in un paio di occasione anche avvicinandoci a Moricci che è stato costantemente il riferimento per tutti. Per il secondo giro di prove abbiamo attuato una modifica al setup della vettura, su indicazione dei tecnici del team e di Claudio Arzà e le prestazioni sono migliorate sensibilmente. Peccato per un errore di guida da me commesso successivamente, sulla prova di Buggiano, che ci ha rallentato nella lotta per la conquista del secondo posto. Ci siamo poi giocati tutte le nostre carte su Avaglio ma non è bastato, per un secondo e tre decimi ci è sfuggita la seconda piazza. Va benissimo così, siamo soddisfatti di tutto il pacchetto, la vettura è divertentissima e non vediamo l’ora di rimontarci”.

Il Rally Montecatini e Valdinievole ha proposto ai suoi interpreti le prove speciali Larciano, Buggiano ed Avaglio, con partenza da Montecatini Terme, come è stato nelle edizioni che hanno reso celebre la gara. Una bella vetrina per BB Competition, impegnata su più fronti in una stagione sportiva 2023 che sta regalando ampie soddisfazioni.