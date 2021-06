Contrattura?

Nel dopo partita di ieri sera in Spagna, il portiere Thibaut Courtois si è espresso su Eden Hazard: “Ho visto che soffriva, nella migliore delle ipotesi parliamo di una contrattura e ci vogliono dieci giorni. Temo che per Eden l’Europeo sia finito, ma speriamo in un altro miracolo”. Hazard stesso è però meno pessimista: “Sento un piccolo fastidio, vediamo gli esami. Se resterò fuori per il quarto di finale contro l’Italia, rimarrò comunque vicino ai miei compagni, sono il capitano e devo farlo”.