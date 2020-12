TORINO – Il tifoso del Toro può godere, quello della Juve al massimo porsi una domanda: nell’estate del 2015 non sarebbe stato meglio comprare Belotti invece di Zaza? E Mandzukic? E Dybala? Riflessioni, valutazioni, opinioni. Resta il fatto che oggi il Gallo può sognare di segnare (una vocale dopo la esse e cambia tutto) il suo 100° gol in granata. Estate 2015, sì. Toro e Juve devono riscrivere i propri

attacchi. Marotta e Paratici restituiscono Matri al Milan, ma soprattutto perdono. D’intesa con l’ad, il ds bianconero aveva seguito con particolare cura lo sviluppo di Belotti a: come già anni prima, ai tempi dell’AlbinoLeffe, tra ripetute chiacchierate con l’agente dell’attaccante, Lancini, procuratore stimato e in ottimi rapporti con Paratici, in particolare. I due commentarono tante volte la crescita del Gallo, tra i lampi di quel primo campionato in A: 38 presenze e 6 gol. Troppo poco però, diciamo così, per sostituire Tevez: per ambizioni, garanzie, immagine. Di qui l’aggancio di, centravanti di ben altra portata ed esperienza (mica il 34enne svincolato di oggi!): strappato all’Atletico Madrid per 19 milioni più 2 di bonus.