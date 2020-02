E’ Belinda Bencic la favorita numero uno del “St. Petersburg Ladies Trophy”, torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 848.000 dollari in corso sul veloce indoor della “Sibur Arena” di San Pietroburgo, in Russia. La 22enne elvetica di Flawil, numero 5 del ranking mondiale, che ha ottenuto una wild card, è stata finalista nell’edizione del 2016 (sconfitta da Roberta Vinci). La numero due del seeding è la campionessa in carica, l’olandese Kiki Bertens, numero 8 Wta, che precede la ceca Petra Kvitova, numero 11 Wta, trionfatrice nel 2018, e la britannica Johanna Konta, numero 14 Wta. Per tutte e quattro ingresso in gara direttamente al secondo turno.

In tabellone anche un’altra “past champion”, la francese Kristina Mladenovic, numero 37 Wta, a segno nel 2017 ed ancora finalista nel 2018.

“SuperTennis”, la tv della Fit, trasmette in diretta ed esclusiva il torneo Wta Premier di San Pietroburgo. Questa la programmazione:

lunedì 10 febbraio – LIVE alle ore 11.00; differita alle 16.30

martedì 11 febbraio – LIVE alle ore 16.30

mercoledì 12 febbraio – LIVE alle ore 16.30

giovedì 13 febbraio – LIVE alle ore 16.30

venerdì 14 febbraio – LIVE alle ore 11.00 e alle 16.30

sabato 15 febbraio – LIVE alle ore 12.00 ed alle 13.30 (semifinali)

domenica 16 febbraio – LIVE alle ore 14.30 (finale)

