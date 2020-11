Bendtner e i 12 che fumavano alla Juve

In un’intervista a BBC Radio 5 Bendtner ha raccontato: “Non trovavo i miei compagni nel mio primo giorno in bianconero, poi all’improvviso vedo 12 giocatori in bagno a fumare sigarette e bere caffè, ridevano e scherzavano”. Poi ha ricordato: “Ti potevi trovare di fronte Buffon o Pirlo e a quel punto cosa puoi dire a due così? Se guardi alla loro Advertisements ha concluso.

