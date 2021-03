BENEVENTO – “La partita è nata storta: due gol evitabili presi e l’infortunio di Letizia. Avevo gli uomini contati per alcune defezioni e lo abbiamo pagato a livello mentale”. Pippo Inzaghi, dopo la sfida tra il suo Benevento e il Verona ha commentato così l’Incontro: . Dobbiamo reagire: abbiamo 4 punti di vantaggio sulla zona salvezza e ad inizio stagione avremmo firmato, per essere in questa posizione. Siamo arrabbiati e Advertisements Spezia che, come noi, ha ribaltato tutti i pronostici perché era una delle squadre date già per retrocesse e invece gioca un buon calcio. In ogni caso io sono preoccupato dagli infortuni e non dalle prossime partite. La gestione degli uomini diventa fondamentale, ci sarà davvero bisogno del contributo di tutti. Non possiamo dilapidare quanto in quest’anno e mezzo è stato fatto di buono”.