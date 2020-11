BENEVENTO – Il Benevento perde per la quinta volta di fila: tra le mura amiche del Vigorito, la squadra di Pippo Inzaghi si arrende allo Spezia. Il tecnico sannita è scuro in volto mentre risponde alle domande di Sky Sport: “ Non abbiamo fatto una bella partita, bisogna solo rimboccarsi le maniche. E’ un match che ci deve far riflettere, la Serie A è un’altra cosa. E’ mancata la Advertisements responsabilità è solo mia. Bisogna tornare coesi, siamo una neopromossa e serve lottare. Devo cercare di capire ciò che non va, ma faccio i complimenti allo Spezia che ha meritato di vincere. Oggi avremmo perso contro qualsiasi avversario, come lo scorso anno a Pescara all’ottava giornata di B. Troveremo la soluzione, è stato sbagliato l’approccio. Abbiamo poche scusanti“ .

