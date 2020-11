FIRENZE – “I ragazzi hanno orgoglio, sono fantastici. Sulla carta eravamo senza scampo. Ma abbiamo vinto con carattere, spirito, organizzazione. Da quando sono qui questa squadra ha sbagliato solo due partite su 46: hanno dimostrato di avere lo spirito giusto nonostante le assenze”. Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, parla così a Sky dopo il successo sulla Fiorentina: “ Non abbiamo mai rischiato e penso che sia una grande Advertisements Spezia era un incidente di percorso. Mi è dispiaciuto sentire alcune critiche che i ragazzi non meritavamo: invece ci hanno dato soddisfazione e una grande risposta. Si è belli quando si vince, poi quando perdi… ma comunque fa parte del gioco, però credo che servano critiche costruttive. Invece ne ho sentite troppe. Non bisogna perdere come contro lo Spezia, ma nei giudizi serve più riguardo. Ho le spalle larghe, ma ci hanno trattato come se fossimo già retrocessi. E comunque eravamo salvi anche prima della partit con la Fiorentina. Anche perdendo abbiamo sempre giocato a calcio: la strada è lunga, chiedo solo di darci una mano perché capiterà ancora di perdere” .

Fonte tuttosport.com

