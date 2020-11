BENEVENTO – La Juventus, reduce dalla vittoria in Champions di martedì scorso, non va oltre l’1-1 in casa di un ottimo Benevento che – dopo aver subito nel primo tempo la rete bianconera di Morata – non demorde e pareggia prima dell’intervallo con Letizia, difendendo con successo il risultato nella ripresa. Nel convulso finale, espulso proprio Morata per proteste: salterà il derby col Torino.