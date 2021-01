Benevento-Milan 0-2: tabellino e statistiche

Kessie di rigore, Leao con un capolavoro!

Fa e disfa, il Milan. Passa in vantaggio con il calcio di rigore di Kessie al 15’ (Tuia manca il pallone e prende la gamba di Rebic) e subisce l’ingenuità di Tonali: l’ex centrocampista del Brescia interviene in modo duro su Ionita e lascia la squadra di Pioli in dieci al 33’. Per Pasqua è giallo, poi il consulto del Var cambia in rosso il colore del cartellino. In mezzo ai due episodi chiave del primo tempo il clamoroso palo colpito da Insigne al 20’ mentre, a neanche dieci minuti dal duplice fischio, Inzaghi si vede costretto a fare a meno di Letizia per un problema alla coscia destra. In apertura di ripresa va invece in scena il capolavoro di Rafael Leao: il giovane attaccante portoghese approfitta dell’indecisione in uscita di Montipò e lo fulmina con un pallonetto da fuori area che vale il 2-0 del Milan. La squadra di SuperPippo avrebbe l’opportunità di tornare subito in partita, ma Caprari fallisce incredibilmente il penalty assegnato per l’irregolarità di Krunic. Donnarumma tiene a galla il risultato con dei super interventi, Calhanoglu e Kessie si fermano sul palo. Il Benevento non ha più tempo, per il grande ex nessuno sgambetto al Milan.