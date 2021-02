BENEVENTO – Succede tutto nella ripresa al Vigorito, dove Keita risponde all’ex di turno Caprari e consente alla Sampdoria di conquistare un pari in rimonta sul campo di un Benevento che rimpiange di non aver chiuso il match con Lapadula, fermato più volte da un Audero colpevole invece in occasione della rete sannita. Solo un punto dunque per la squadra di Pippo Inzaghi (alla quinta gara senza vittoria) davanti gli Advertisements , 21enne attaccante argentino arrivato in prestito dal Cska Mosca e presente in tribuna, mentre ai liguri (reduci dal ko con la Juve) non sono bastati i palleggi ‘propiziatori’ effettuati in campo prima del match dal presidente Massimo Ferrero.

Benevento-Sampdoria 1-1: tabellino e statisiche Advertisements Primo tempo avaro di emozioni Inzaghi (orfano del solo Letizia) torna alla difesa a quattro con Depaoli e Barba ai lati della coppia Glik-Tuia, mentre in mediana rientra Schiattarella con Improta e Ionita (unico confermato del reparto visto a Milano con l’Inter) e davanti, a sostegno di Lapadula, ci sono Caprari e il recuperato Roberto Insigne. Sull’altro fronte out solamente l’infortunato Gabbiadini e 4-4-2 di ordinanza per Ranieri, che in difesa preferisce Tonelli a Yoshida e in attacco lancia Torregossa in tandem con Keita e Quagliarella inizialmente in panchina. L’avvio di gara è equilibrato e combattuto, con il blucerchiato Adrien Silva e il giallorosso Tuia che finiscono per primi sul taccuino dell’arbitro. Con il passare dei minuti la Sampdoria prende campo e al 20′ spaventa le ‘Streghe’: palla persa da Tuia, Jankto la intercetta e serve Keita che in diagonale impegna Montipò, battuto poi in tap-in da Torregrossa partito però in posizione di fuorigioco. Gli ospiti insistono, ispirati ancora da Jankto: cross velenoso e respinta corta del portiere di casa, che poi sbarra la strada a Thorsby pronto a ribattere in rete. Il Benevento prova a reagire e Bereszynski è costretto a usare le maniere forti su Lapadula, l’arbitro lo grazia mentre non fa lo stesso poco dopo con il diffidato Improta (salterà la trasferta di Bologna) e poi con Depaoli, ammoniti entrambi per fermare Keita. La Samp ci prova così su punizione, ma su cross di Candreva è debole il tocco di Torregrossa (42′) mentre è più impegnativa la successiva di Montipò parata sul destro dal limite di Keita. L’ultima chance di un primo tempo accesosi solo nel finale è però del Benevento, con Caprari che in ripartenza (complice una deviazione) sfiora il palo con il destro. Serie A, la classifica

Botta e risposta nella ripresa La ripresa si apre senza cambi e con l’ammonizione del doriano Tonelli (diffidato, salterà la sfida con la Fiorentina) per un fallo su Lapadula, che al 50′ serve una palla d’oro a Caprari la cui mirà e però imprecisa di un niente. L’ex di turno non sbaglia invece cinque minuti dopo, quando di sinistro infila sul suo palo un colpevole Audero e porta avanti il Benevento. La Samp reagisce immediatamente ma Montipò è attento sul tiro-cross di Candreva, come è bravo poco dopo Barba a chiudere in diaonale su Torregrossa su un cross dalla sinistra. Ora il Benevento può sfruttare il contropiede e prova a farlo con Lapadula, sul quale stavolta è invece strepitoso Audero che respinge di piede la sua conclusione (62′). Ranieri prova a scuotere i suoi con un doppio cambio: fuori Tonelli e Candreva, dentro Yoshida e Damsgaard con Inzaghi che risponde inserendo Viola per Insigne, ma è ancora Lapadula a impegnare Audero in ripartenza (67′) prima di graziarlo al 70′ (poco prima giallo pesante per il suo compagno Ionita che era diffidato). La Samp replica con un sinistro di Augello e un destro di Torregrossa, entrambi murati, e il Benevento passa così al 3-5-2 con gli ingressi di Foulon e Sau (fuori Improta e Caprari) chiamati a dare nuova linfa ai giallorossi. Verre, Ekdal e Quagliarella per Thorsby, Silva e Torregrossa è la tripla ‘contromossa’ della Sampdoria che all’80’ pareggia: numero di Damsgaard sulla destra e palla per Keita che deve solo spingerla in rete. Caldirola e Di Serio sono gli ultimi cambi nei sanniti che all’85’ sfiorano la traversa con Sau. Due colpi di testa del doriano Yoshida da corner sono gli ultimi brividi del match che finisce 1-1, con il Benevento che resta così a -4 dalla Sampdoria in una zona comunque tranquilla di classifica. Serie A, calendario e risultati

Fonte tuttosport.com

