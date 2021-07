Duro colpo per il Benfica, il presidente Luis Filipe Vieira è stato arrestato nel primo pomeriggio nella sua casa a Dafundo (Algés). Come riferito dal quotidiano portoghese Sol, in mattinata la casa dell’imprenditore era stata oggetto di perquisizioni da parte delle forze dell’ordine. Vieira è sospettato dei reati di truffa al Fondo di Risoluzione Bancario, frode fiscale e riciclaggio. Come riferiscono le tv portoghesi SIC e TVI, il presidente del Benfica è stato ascoltato dagli inquirenti per determinare possibili misure coercitive. Fonte Gazzetta.it