MILANO – Per Ismael Bennacer è finalmente tempo di tornare in campo. Il centrocampista algerino, infortunatosi al bicipite femorale nel match di campionato contro il Parma dello scorso 13 dicembre, è rientrato nella sfida di sabato contro il Bologna al Dall'Ara, prendendo il posto di Tonali a 28′ dalla fine. Ai microfoni di Milan TV, a proposito dell'infortunio ammette: " Quando vedevo la squadra giocare volevo essere lì ad aiutare Mia moglie mi stava vicino, è importante per me. Siamo una squadra, anche se io sono fuori, se perdiamo perdo anche io quindi certo, ho provato tante emozioni". Premiato come miglior calciatore della Coppa d'Africa 2019, Bennacer è pronto ad alzare la posta: "Quando ricevi un premio fai di tutto per averne uno migliore, io voglio fare di tutto per il meglio".