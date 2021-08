Il finale era stato annunciato thrilling e le aspettative sono state rispettate. Nick DeVries e la Mercedes sono i nuovi campioni del mondo di Formula E. L’olandese, sul circuito ricavato nell’aeroporto Tempelhof di Berlino, conclude la gara al quarto posto laureandosi campione del mondo per la stagione 2021 insieme alla sua scuderia, che vince la classifica costruttori. Gara pazza con diversi piloti ancora in corsa per il titolo costretti al ritiro per incidenti. Primo trionfo per l’olandese e per la scuderia di Stoccarda, che succede ad Antonio Felix Da Costa, vincitore con la DS Techeetah della stagione 2020 del campionato a zero emissioni.

La gara

—

Partenza col botto: allo spegnimento dei semafori la monoposto di Mitch Evans rimane ferma sulla griglia e viene centrata dalla Venturi di Edoardo Mortara, che distava appena 3 punti dal leader DeVries dopo il secondo posto in gara-1 di sabato: ritiro e addio al mondiale per entrambi i piloti. Dopo la ripartenza dietro la safety car, subito una nuova bandiera gialla, per l’incidente autonomo di Jake Dennis. Alla bandiera verde la gara prosegue alternando sorpassi per via degli attack mode, dando modo a Nick DeVries di risalire fino alla settima posizione. Dopo uno scambio di posizioni al vertice, è l’incidente di Antonio Felix Da Costa a costringere i commissari a esporre nuovamente la bandiera gialla e, poi, a far scendere in pista per la seconda volta la safety car. Ritiro per il campione del mondo 2020 e un avversario in meno per DeVries che nel frattempo giunge alle spalle del podio. Ultime schermaglie finali ma situazione al vertice rimane immutata, con la vittoria della Venturi di Norman Nato davanti a Oliver Rowland e Stoffel Vandoorne e l’ottavo posto di DeVries, sufficiente a consegnare al pilota olandese la vittoria del campionato.