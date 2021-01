MANCHESTER (Regno Unito) – “Offerta shock di Guardiola a Mourinho per Kane: 90 milioni di sterline (più di 100 in euro, ndr)”. Sarebbe la cifra messa sul piatto dal Manchester City per assicurarsi il bomber classe ’93, capitano del Tottenham. Lo riferisce la ‘Bild’, riguardo le strategie del tecnico catalano ex Barcellona e Bayern Monaco, alla ricerca del sostituto di Sergio Aguero, il cui contratto con i Citizens scadrà

a fine stagione. Il ‘Kun’, capocannoniere nella storia del club con 256 gol, è stato quest’anno falcidiato dagli infortuni e ha giocato appena 4 partite di Premier League . Kane, invece, ha ancora tre anni di contratto con gli Spurs e una cessione sembrerebbe al momento improbabile, ma il club di Londra potrebbe essere costretto a sacrificare il 27enne in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Lo stesso nazionale inglese non ha mai nascosto il desiderio, in futuro, di lasciare il Tottenham per provare a sollevare un trofeo a livello internazionale.