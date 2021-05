Tanta adrenalina, visibilità ai minimi termini e colpo di scena fino all’ultima curva. Con questo copione all’Autodromo Nazionale di Monza termina gara-1 del Bmw M2 CS Racing Cup Italy, primo atto del monomarca della casa bavarese: sabato 1 maggio primo alla bandiera a scacchi Filippo Maria Zanin “tallonato” da Vitantonio Liuzzi. “Bello tornare a gareggiare dopo più di due anni – ha detto l’ex pilota di Formula 1 e Formula E -. Guidare in queste condizioni, con tanta pioggia, su un tracciato veloce come Monza mi ha ricordato tante sfide del passato sulle monoposto dove nulla poteva essere lasciato al caso”.

BMW M2 CUP: GARA-1 A MONZA

Con le prime quattro vetture racchiuse in meno di dieci secondi, l’atto inaugurale del nuovo monomarca Bmw ha assicurato divertimento ai 15 piloti iscritti, alle prese con un tracciato abbondantemente bagnato. Se il finale si è acceso con il duello tra Zanin e Liuzzi, tra i protagonisti assoluti lungo l’intera corsa vi è stato proprio l’ex F.1 classe 1980: partito dalla settima casella, Liuzzi a metà gara conquistava la quarta piazza scalando le posizioni fino alla seconda, quando al termine mancavano 7 minuti. Nel finale l’abruzzese riusciva a mettere le ruote davanti a Zanin con un emozionante sorpasso alla seconda di Lesmo. “Una bella sfida – ha detto Liuzzi – ma ammetto che non ho voluto forzare appieno, essendo consapevole che ho partecipato a questa gara di Monza con piacere, ma come evento singolo, mentre Zanin sarà impegnato per tutta la stagione” raccontava a fine gara Liuzzi.