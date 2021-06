I primi giri di pista con le prossime “avversarie” in programma a Spa-Francorchamps il 22-23 giugno, in concomitanza con i test in vista della 24 Ore — tra 31 luglio e 1 agosto — che vedrà schierate le più potenti vetture Gran Turismo. È tutto pronto per il debutto della nuova Bmw M4 GT3, l’ultima nata tra le vetture da competizione della casa dell’Elica, che parteciperà alla prima corsa durante le Nürburgring Endurance Series del 26 giugno.

BMW M4 GT3: I DETTAGLI

—

La nuova Bmw M4 GT3 rappresenta il vertice e il punto di riferimento tra le “creazioni” del programma Bmw M Motorsport, un’auto ad alte prestazioni sviluppata appositamente per le competizioni secondo le specifiche della classe GT3. La vettura monta il motore 6 cilindri in linea da 2.993 Cmc in grado di erogare 590 cavalli e 700 Nm di coppia massima abbinato al cambio a sei rapporti di tipi XTrac; la vettura misura 4,97 metri in lunghezza per 2,04 metri in larghezza e 1,308 in altezza, con un passo di 2,917 metri. Il prezzo per i team è pari a 415 mila euro.