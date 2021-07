Torna in pista il Bmw Sim Media Challenge. Il campionato virtuale riservato alle redazioni vede il terzo appuntamento stagionale, con i piloti impegnati sul tracciato di Imola al volante della M4 GT4. Nelle otto formazioni iscritte fanno il debutto alcuni sim driver. Gazzetta Squadra Corse, leader della classifica per team, si affida a Marco Murè dopo i due round iniziali con Corrado Ciriello. Cambiano anche il Team Quattroruote con l’arrivo di Andrea Stassano, il Team Sky con Giorgio Simonini, la Scuderia Motorbox con Alessandro Puoti e l’Auto Sim Team con Francesco Svelto.

GARA 1

—

La pole position va a Puoti (MotorBox). Alla partenza, però, il neo acquisto di Sky Giorgio Simonini si porta al comando e imprime alla gara un ritmo insostenibile per chiunque. Puoti blinda la seconda posizione, mentre il terzo posto diventa oggetto di una sfida durissima tra Ivan Sicuro (Motorsport.com Italia) e Marco Muré. Le carene delle due vetture si toccano a più riprese. La direzione gara punisce solamente il pilota di Gazzetta Squadra Corse con un drive through. La penalità spedisce il sim driver in fondo al gruppo. Vince Simonini davanti a Puoti. Dietro a Sicuro, terzo, chiudono Stassano, Betti (Corriere Racing), Svelto, Muré e Faccin (Infomotori).