BOLOGNA – Dopo la vittoria contro la Reggina in Coppa Italia, il Bologna è tornato nella mattinata di oggi subito al lavoro in vista della partita di sabato, contro il Cagliari. I titolari di ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra, seduta più intensa sul campo per tutti gli altri, insieme ad alcuni ragazzi della Primavera. Allenamento differenziato per Gary Medel, terapie per Mitchell Dijks, Andrea Poli e Andreas Skov Olsen. Federico Santander è uscito anzitempo dalla gara di Coppa Italia: trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro. Tra oggi e domani lo staf medico del club valuterà le sue

condizioni. Rischia dalle due alle quattro settimane di stop.

Fonte tuttosport.com

