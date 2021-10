L’infortunio di Kingsley (rottura del perone della gamba sinistra, intervento già fatto, almeno 4 mesi per il recupero) ha portato a Bologna Nicolas Viola, centrocampista ex Benevento, jolly di mezzo, con contratto per un anno più opzione per il secondo. Ieri si è allenato per la prima volta, oggi replicherà ma intanto l’idea di essersi tolto dalla lista degli svincolati è felicità pura. “Lo conosco personalmente da tanti anni – introduce il d.s. Bigon – e l’ho visto crescere a Reggio Calabria quindi dal punto di vista umano sono tranquillo, poi sul campo spetterà a lui…”. Poi, ecco Nicolas. “Mi sono allenato da solo con un personal trainer – racconta il centrocampista – e fisicamente sto abbastanza bene, poi ci vorrà ancora del tempo per poter arrivare al 100%. Bologna? Per me questo è un punto di partenza e non di arrivo, in passato ho fatto molta serie B per scelta, appena ho avuto l’opportunità di tornare in A l’ho colta al volo. La scelta del numero 14? L’avevo nel primo anno di A al Benevento, era libero: quando arrivi dopo devi accontentarti… Se mi sono spiegato il motivo per il quale ero finito fra gli svincolati? Credo nel mio percorso di non aver espresso al massimo tutte le mie qualità, volevo qualcosa di più elevato e per questo ho atteso fino all’ultimo e declinato alcune offerte. Avevo delle opportunità anche all’estero ma ho preferito mettermi a completa disposizione del Bologna”.