BOLOGNA – “Siamo stati poco intensi, non abbiamo commesso un fallo: non mi do responsabilità, per questo da domani andiamo in ritiro fino a Natale , così ci schiariamo le idee”. Lo ha dichiarato il tecnico del Bologna , Sinisa Mihajlovic , dopo la gara con la Roma : “Ci mancano un sacco di giocatori e questo sarebbe un problema anche con rose più complete della nostra. Il primo tempo è stato disastroso, sembravamo Advertisements . Il Bologna, con un comunicato, ha annunciato il ritiro: “La ripresa degli allenamenti a due giorni da #SpeziaBFC – si legge sul sito web rossoblù – è prevista per domani con una seduta di lavoro a porte chiuse a Casteldebole. Da domani sera la squadra sarà in ritiro all’hotel Calzavecchio di Casalecchio”.

Bigon: Non deve più capitare

Anche il ds rossoblù Bigon è intervenuto a Sky: “Abbiamo approcciato male, non ci abbiamo messo la ferocia agonistica che ci vuole quando affronti squadre del genere. Non possiamo essere questi: va rivisto l’atteggiamento e lo faremo già a partire da domani. Per fortuna si gioca già mercoledì: è l’occasione per dimostrare che non siamo questi. Non sono preoccupato per le prossime partite ma non vogliamo che ricapiti più, anche per i tifosi”.