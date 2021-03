CAGLIARI – Sinisa Mihajlovic – dopo la sconfitta esterna del Bologna col Cagliari, ha commentato la partita in conferenza stampa: “Era una partita da pareggio, hanno fatto gol nell’unico modo in cui potevano far gol, ovvero su cross. Siamo stati troppo poco cattivi, era una partita da 0-0. Non hanno vinto loro, abbiamo perso noi. C’era poca fame, poca cattiveria. Mi aspettavo molto di più dalle punte. È la stessa Advertisements .