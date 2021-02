PARMA – “Barrow? Sono contento per lui stiamo lavorando sui movimenti, sta facendo bene”. Lo ha dichiarato Sinisa Mihajlovic allenatore del Bologna, ai microfoni di Sky dopo la gara con il Parma: “Abbiamo fatto una partita perfetta. Abbiamo fatto tre gol, ne potevamo fare altri due o tre e non abbiamo concesso nulla. Ci sono mancati tanti giocatori per un mese e mezzo. Abbiamo fatto cinque pareggi di Advertisements

