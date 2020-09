CASTELDEBOLE – Sinisa Mihajlovic è tornato ad allenare il suo Bologna. Dopo aver contratto il coronavirus in Sardegna, e dopo i 15 giorni di isolamento con nuovi test negativi, il tecnico adesso è completamente ristabilito e oggi ha guidato i suoi a Casteldebole, in vista sia dell’amichevole di sabato prossimo con la Virtus Entella ma soprattutto del via al campionato fissato il 21 settembre contro il Milan.

Il ritorno di Sinisa

L’allenatore serbo è stato accolto al suo arrivo a Casteldebole dai tifosi con uno striscione di “bentornato”, dopo aver sconfitto il Covid-19; i supporters rossoblù non hanno dimenticato un apprezzamento anche per il presidente Saputo e ovviamente un incitamento per tutta la squadra. I giocatori del Bologna, dopo la consueta attivazione atletica in campo, hanno svolto esercitazioni sul possesso palla e concluso la seduta con una partitella a metà campo. Rientrati al lavoro con i compagni anche Riccardo Orsolini e Gianmarco Cangiano dopo gli impegni con le Nazionali. Presente inoltre il nuovo acquisto Lorenzo De Silvestri che, dopo 4 anni di Torino, riabbraccia proprio Mihajlovic per la quarta volta. Niente da fare invece per Medel; “Gli esami cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado del semimembranoso destro: i tempi di recupero sono di circa 2-3 settimane”, dice un breve comunicato del Bologna. L’ex Inter dovrà restare fermo per 2-3 settimane.

Fonte www.repubblica.it

