Il Bologna non è ancora risucito a battere una big: “Siamo alla prima giornata del girone di ritorno, dobbiamo incontrarle di nuovo tutte e sono convinto che prima o poi una la batteremo, magari già domani. Ibra arrabbiato dopo il derby? E’ convinto delle sue qualità e di poter fare gol. Sicuramente gli rode perché sono usciti dalla Coppa Italia”. Mihajlovic parla poi delle prestazioni di Musa Barrow come prima punta: “Deve lavorare, uno non diventa centravanti da mattina a sera. Sicuramente migliorerà, come movimenti e nella protezione del pallone. Bisogna avere pazienza come in tutte le cose, pensiamo possa giocare in quel ruolo. Se arriverà un centravanti? Non lo so. Il mercato è aperto ma non è per noi. Sappiamo quello che dobbiamo fare, ma non è una cosa a cui penso adesso”. Il Milan ha acquistato Mario Mandzukic, altro giocatore accostato in passato ai felsinei: “Io l’ho bocciato per l’ingaggio, sapete quando prende Mandzukic in sei mesi? Tutto qua. Se l’hanno preso è perché ci sarà stato il benestare di Ibrahimovic. E’ lo stesso tipo di giocatore, entrambi cazzuti, forti e bravi. Poi Ibrahimovic è di un livello superiore, ma Mandzukic nella sua carriera ha fatto bene e sicuramente porterà la sua mentalità vincente. Ti faccio un esempio: l’Inter prima dell’arrivo di Mancini aveva sempre una squadra forte, ma non vinceva mai nulla. Questo perché mancavano calciatori con questa mentalità, che iniziarono ad arrivare 2-3 a stagione. Se il Milan vuole vincere qualcosa fa bene a prendere giovani bravi, ma anche giocatori che sanno come si vince e Mandzukic è uno di quelli”.