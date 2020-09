BOLOGNA – Negativo a due tamponi per il Coronavirus. L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è guarito. Il tecnico, dunque, potrà riprendere la sua regolare attività e martedì sarà al centro tecnico di Casteldebole per dirigere la squadra. Mihajlovic era risultato positivo dopo una vacanza in Sardegna, risultando asintomatico

Fonte www.repubblica.it

