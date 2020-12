BOLOGNA – A Casteldebole, sotto la prima neve dell’anno, il Bologna è tornato al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato con l’Inter. Sessione cominciata in sala video, prima del lavoro atletico e tecnico-tattico sul campo che ha visto in parte con i compagni Andreas Skov Olsen. Riccardo Orsolini hanno proseguito le rispettive terapie, mentre Mitchell Dijks ha svolto un programma di lavoro differenziato.